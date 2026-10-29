Video Yaşam Patnos'ta dere yatağına uçan otomobil vinçle çıkarıldı | Video
Patnos'ta dere yatağına uçan otomobil vinçle çıkarıldı | Video

Patnos'ta dere yatağına uçan otomobil vinçle çıkarıldı | Video

29 Ekim 2026 09:29

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Patnos-Erciş karayolunda kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi. Sürücünün yaralanmadığı kazada otomobil vinçle dereden çıkarıldı.

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Kaza, Patnos-Erciş karayolunda meydana geldi. Bölgede etkili olan olumsuz yol koşulları ve kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak dere yatağına uçtu. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki kontrollerinde, araçta yalnız olduğu öğrenilen sürücünün kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Deredeki otomobil vinç yardımıyla çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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