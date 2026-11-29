Neslihan Atagül'den evlilik ve romantizm açıklaması! Kadir Doğulu ile ilişkilerinin sırrını anlattı
29 Kasım 2026 22:22
Oyuncu Neslihan Atagül, özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu evliliğini sürdüren ünlü oyuncu, anne olduktan sonra evliliklerinde romantizmin değişip değişmediği yönündeki soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.
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