Video Yaşam Eskişehir merkezli 33 ilde yasadışı bahis operasyonu: 78 tutuklama | Video
Eskişehir merkezli 33 ilde yasadışı bahis operasyonu: 78 tutuklama | Video

Eskişehir merkezli 33 ilde yasadışı bahis operasyonu: 78 tutuklama | Video

21 Ekim 2026 12:03

Eskişehir merkezli 33 ilde gerçekleştirilen geniş kapsamlı yasadışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 101 şüpheliden 78'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen ve aylardır titizlikle sürdürülen soruşturma kapsamında, 33 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Operasyonlar neticesinde gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 101 şüpheliden 78'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 21 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. 2 şüpheli ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Ekiplerin yasadışı bahis şebekesinin finansal ağını ve bağlantılarını deşifre etmeye yönelik çok yönlü soruşturmasının titizlikle sürdüğü bildirildi.
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