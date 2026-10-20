Akaryakıt pompasına çarpan araç yandı: Facianın eşiğinden dönüldü! | Video
20 Ekim 2026 16:36
İzmir'in Kınık ilçesinde akaryakıt istasyonunun pompasına çarpan otomobilde çıkan yangın paniğe neden olurken, olayda 2 kişi yaralandı.Olay bugün saat 12.00 sıralarında Kınık ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bergama'dan Soma yönüne seyreden H.Ç. (31) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hamzahocalı mevkiinde yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Pompaya çarpan otomobil kısa sürede alev aldı. Sürücü ile araçtaki 1 kişi hızla bölgeden uzaklaşırken, istasyon görevlileri muhtemel bir faciayı önlemek adına güvenlik tedbirleri aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, akaryakıt istasyonunun diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Olayda otomobil kullanılamaz hale gelirken, akaryakıt istasyonunda hasar oluştu.
Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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