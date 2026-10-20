8 ilde vize dolandırıcılığı operasyonu: İşlem başına 400 Euro ek ücret talep edilmiş | Video

20 Ekim 2026 13:47

SON DAKİKA… İstanbul'da "garantili vize" ve "garantili randevu" vaatleriyle vatandaşlardan para alındığı iddialarına ilişkin soruşturma genişletildi. Randevu kontenjanlarının bot yazılımlarla kısa sürede alınıp ücretli aracılık hizmetlerine çevirdiler. İşlem başına 300–400 avro ek ödeme alındığı belirlenirken, yaklaşık 370 milyon liralık tahsilat tespit edildi. 8 ilde 60 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.