Video Yaşam Kediye çarpmamak için manevra yaptığı motosikleti devrilen sürücü yaralandı | Video
Kediye çarpmamak için manevra yaptığı motosikleti devrilen sürücü yaralandı | Video

Kediye çarpmamak için manevra yaptığı motosikleti devrilen sürücü yaralandı | Video

20 Ekim 2026 12:08

Adana'da yola çıkan kediye çarpmamak için motosikletiyle manevra yapan sürücü Halil İbrahim (18), aracın devrilmesi sonucu hafif yaralandı.

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Kaza, 17 Ekim'de merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle ilerleyen Halil İbrahim, aniden yola çıkan kediyi görünce çarpmamak için manevra yaptı. Motosikletin devrilmesi sonucu yola savrulan Halil İbrahim, hafif yaralandı.

Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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