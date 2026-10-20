Video Yaşam Eskişehir merkezli 32 ildeki dev yasa dışı bahis operasyonunda 86 şüpheli adliyede | Video
Eskişehir merkezli 32 ildeki dev yasa dışı bahis operasyonunda 86 şüpheli adliyede | Video

Eskişehir merkezli 32 ildeki dev yasa dışı bahis operasyonunda 86 şüpheli adliyede | Video

20 Ekim 2026 15:12

Eskişehir merkezli 32 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 101 şüpheliden 86'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 15 şüphelinin ise bulundukları illerden SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında; ülke genelinde örgütlü olarak çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesabı ile GSM hattı temin ettikleri ve para nakline aracılık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Eskişehir merkezli Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van'da eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 101 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin banka hesaplarında 7,1 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 86 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adliyesi'ne getirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 15 şüphelinin ise bulundukları illerdeki adliyelere sevk edildiği ve Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade verecekleri bildirildi.
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