Eskişehir merkezli 32 ildeki dev yasa dışı bahis operasyonunda 86 şüpheli adliyede | Video

20 Ekim 2026 15:12

Eskişehir merkezli 32 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 101 şüpheliden 86'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 15 şüphelinin ise bulundukları illerden SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.