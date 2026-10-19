Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp…

19 Ekim 2026 19:41

Ünlü şarkıcı Güllü, geçtiğimiz günlerde doğum gününde oğlu tarafından anılmıştı. Tuğberk, bugün kişisel hesabından yaptığı yeni paylaşımla ilgi çekti. İşte o paylaşım!