Yarışmaya katıldığı gençlik halleri gündeme oturdu! İşte Adriana Lima’nın 15 yaşındaki arşiv görüntüleri!
20 Ekim 2026 00:32
Dünyaca ünlü manken Adriana Lima, dün gerçekleşen Victoria’s Secret defilesi sonrası magazinde geniş yer buldu. Yaklaşık 20 yıldır Victoria’s Secret defilesinde sahneye çıkan Adriana Lima, hayranlarının ve sosyal medya takipçileri tarafından beğenildi. Ünlü mankenin 15 yaşında New York’ta yarışmada seçmelere katıldığı anlar yeniden gündeme oturdu. İşte o anlar!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
00:14
00:41
Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp… 19.10.2026 | 19:40
00:20
00:29
Lamina Yamal'ın annesi İstanbul'a hayran kaldı... | Video 19.10.2026 | 09:49
00:28
Sunucu Pelin Yantur öğrencisiyle adliyelik oldu... | Video 19.10.2026 | 09:33
00:12
Berk Oktay ve kızı Milena'dan yürüyüş keyfi... | Video 19.10.2026 | 09:21
00:40
00:40
00:28
00:34
Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu’ndan sonbahar paylaşımı... | Video 18.10.2026 | 12:33
00:36
GÜNAYDIN yazdı, bakanlık devreye girdi! | Video 18.10.2026 | 09:40
00:44
00:49
Kadıköy Boğası ile İbrahim Tatlıses buluştu! O anlar gündem oldu | Video 17.10.2026 | 10:08
00:13
00:08
00:19
00:47
Şarkıcı Güllü’nün o videosu yeniden gündem oldu: 52’de neler yapacağım bak! 15.10.2026 | 20:26
00:23