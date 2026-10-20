Yarışmaya katıldığı gençlik halleri gündeme oturdu! İşte Adriana Lima’nın 15 yaşındaki arşiv görüntüleri!

20 Ekim 2026 00:32

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima, dün gerçekleşen Victoria’s Secret defilesi sonrası magazinde geniş yer buldu. Yaklaşık 20 yıldır Victoria’s Secret defilesinde sahneye çıkan Adriana Lima, hayranlarının ve sosyal medya takipçileri tarafından beğenildi. Ünlü mankenin 15 yaşında New York’ta yarışmada seçmelere katıldığı anlar yeniden gündeme oturdu. İşte o anlar!