Sel sularının ortasında mahsur kalan Nazan Öncel kepçe ve botlarla kurtarıldı: O anları böyle paylaştı
15 Ekim 2026 16:30
İstanbul'da 14 Ekim günü aniden bastıran şiddetli sağanak yağış megakenti adeta felç ederken, ünlü sanatçı Nazan Öncel de afet anında suların ortasında mahsur kalmıştı. Yolların göle döndüğü, alt geçitlerin tıkandığı ve araçların sürüklendiği felakette Öncel ve vatandaşlar; ekipler tarafından kurtarıldı. Nazan Öncel sosyal medya hesabından o anları paylaştı ve "AFAD bizi kepçelerle, botlarla evimize ulaştırdı." dedi.
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