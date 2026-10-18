Milli futbolcu Cenk Tosun'un oğlu için yaptığı paylaşım görenleri duygulandırdı… | Video

18 Ekim 2026 14:07

A Milli Takımımızın ve yeşil sahaların sevilen futbolcusu Cenk Tosun, baba olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşadı. Oğlunun yeni yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan ünlü futbolcu, yayınladığı mesajla duygulandırdı.