İstanbul'daki şiddetli yağışlar nedeniyle mahsur kalan Murat Boz ekipler tarafından kurtarıldı: O anları bu görüntülerle duyurdu
15 Ekim 2026 09:12
İstanbul etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası Sarıyer'de stüdyoda mahsur kalan ünlü şarkıcı Murat Boz, ekiplerin müdahalesiyle botla tahliye edildi. Boz, o anları sosyal medya hesabından "Tahliye ediliyoruz" sözleriyle duyurdu.
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