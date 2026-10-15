Semiramis Pekkan'a sürpriz doğum günü partisi! | Video
15 Ekim 2026 14:55
'Süperstar' Ajda Pekkan'ın kendisi gibi sanatçı olan kardeşi Semiramis Pekkan, yeni yaşını ezber bozan bir kutlamayla karşıladı. Yıllar önce yollarını ayırdığı milyarder eski eşi Gulu Lalvani ve yeni sevgilisinin kendisine hazırladığı sürpriz partiyi anlatan ünlü sanatçı, yayınladığı videoyla sosyal medyayı salladı.
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