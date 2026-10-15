Şarkıcı Alpay hayatını kaybetti! GÜNAYDIN'A yıllar önce yaptığı samimi itirafıyla gündeme geldi | Video
15 Ekim 2026 09:51
"Fabrika Kızı" ve "Eylül'de Gel" şarkılarıyla hafızalara kazınan Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının yıllar önce GÜNAYDIN'a verdiği röportajda futbol tutkusu ve "Keşke bırakmasaydım" sözleriyle dile getirdiği pişmanlığı yeniden gündeme geldi.
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