Berna Laçin'in 25 yıllık şoförünün açıklamaları gündem oldu: "O nankör ve vefasız biri, hastalandığım gün işten çıkardı!" | Video
13 Ekim 2026 09:15
Berna Laçin'in 25 yıllık eski şoförü Osman Ersözlü'nün açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Yıllarca Laçin'in ve ailesinin her işiyle ilgilendiğini, hatta annesine hastanede refakat edip babasına da baktığını söyleyen Ersözlü, yüksek tansiyon teşhisi konduğu gün işten çıkarıldığını söyledi.
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