Video Yaşam Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yeni detaylar ortaya çıktı: Yanlış yola giren şoförü yolcular uyarmış | Video
Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yeni detaylar ortaya çıktı: Yanlış yola giren şoförü yolcular uyarmış | Video

Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yeni detaylar ortaya çıktı: Yanlış yola giren şoförü yolcular uyarmış | Video

12 Ekim 2026 14:08

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı faciada kan donduran detaylar ortaya çıktı. Feci kazada eşini kaybeden kendisi ise yaralı olarak kurtarılan Süleyman Eryılmaz dehşet anlarını tek tek anlattı. "Şoför 'yanlış yola gittin' deyip geriye taktı..." Dehşet kazada ihmaller göz önüne serilirken kazaya karışan 3 şoföründe ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar…

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