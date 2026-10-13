NASA açıkladı: Adana doğumlu astronot Deniz Burnham uzaya fırlatılacak! | Video

13 Ekim 2026 09:13

Deniz Burnham, 12 bin aday arasından NASA'nın en zorlu eleme süreçlerini başarıyla geçerek uzay görevlerine seçilen 10 kişilik dev kadroya girmeyi başardı. NASA, 41 yaşındaki Türk kökenli astronotun Expedition 76 görevi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılacağını resmen duyurdu. Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in ardından uzaya adım atacak ve yaklaşık yedi ay orada kalması beklenen Deniz Burnham'ın uzay yolculuğu merakla bekleniyor.