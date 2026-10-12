Şafak Sezer yeni yaşına böyle girdi! | Video
12 Ekim 2026 13:59
Ünlü oyuncu ve komedyen Şafak Sezer, 57. yaş gününü sevdiklerinin katıldığı sürpriz bir organizasyonla kutladı.
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