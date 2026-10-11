Çağatay Ulusoy baba ocağında! Memleketinde hemşehrileriyle buluştu, samimi anlar kameralara yansıdı… | Video
11 Ekim 2026 15:45
Başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla Türk televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Çağatay Ulusoy, bu kez yer aldığı projelerle değil, ailesiyle çıktığı anlamlı yolculukla magazin gündeminde yer aldı. Baba ocağı olan Bulgaristan köyünü ziyaret eden Ulusoy'un hemşehrileriyle de geçirdği samimi anlar kameralara böyle yansıdı...
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