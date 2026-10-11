Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un büyük gururu: Oğulları Kuzey, Türkiye şampiyonu oldu! | Video
11 Ekim 2026 09:48
Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, oğulları Kuzey'in büyük başarısıyla bir kez daha gururlandı. Türkiye İzeltaş MotoSurf ve Su Jeti Şampiyonası'nda nefes kesen bir mücadeleye imza atan Kuzey Altuğ, dördüncü sıradan başladığı yarışı birincilikle tamamlayarak Türkiye Şampiyonu oldu. Eski çift oğullarının bu başarısını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla kutladı.
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