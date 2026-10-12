Dede torun bir araya geldi, renkli anlar içleri ısıttı! İlker Aksum’dan yüzleri güldüren paylaşım! | Video

12 Ekim 2026 09:47

Ekranların sevilen ismi İlker Aksum, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini adeta duygulandırdı. "Altı Üstü İstanbul" dizisindeki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu, kızı Lila ve babasının parkta geçirdiği keyifli anları kayda alarak sevenlerinin beğenisine sundu.