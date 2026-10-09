Video Yaşam 14. kattan düştü! Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği site görüntülendi | Video
14. kattan düştü! Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği site görüntülendi | Video

14. kattan düştü! Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği site görüntülendi | Video

09 Ekim 2026 11:48

Mersin'in Erdemli ilçesinde Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği site görüntülendi. Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Edinilen bilgiye göre, şarkıcı Atilla Taş'ın 2 çocuk annesi 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, apartmanın 14. katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede siteye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sezen Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekiplerin incelemesinin ardından Taş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Sezen Taş'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken intihar üzerinde durulduğu öğrenildi. Taş'ın bugün Mezitli ilçesinde son yolculuğa uğrlanması bekleniyor.
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