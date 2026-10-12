Hülya Avşar’a benzetilen genç oyuncu Eylül Ersöz itiraf etti... | Video
12 Ekim 2026 15:12
Son dönemin parlayan genç yeteneklerinden Eylül Ersöz, sadece başarılı oyunculuk performansıyla değil Türk sinemasının efsane ismi Hülya Avşar’a olan inanılmaz benzerliğiyle de adından söz ettiriyor. Güzel oyuncunun Hülya Avşar ile kıyaslanması üzerine yaptığı son açıklamalar ise magazin gündeminde büyük ses getirdi. Ersöz, "Evet, çok benzetiyorlar. Size ilginç bir şey söyleyeyim; hamileyken kime bakarsan bebek ona benzer derler ya, annem de hep Hülya Avşar'a bakarmış. O yüzden mi benziyorum bilmiyorum inanın..." dedi.
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