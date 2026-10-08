Kastamonu'da kamyon köprüden uçtu: Ekipler yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı
08 Ekim 2026 19:34
Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 kara yolunda kargo kamyonu, 25 metre yükseklikteki köprüden aşağı uçtu. Hurda yığınına dönen araçtaki 2 yaralı, ekiplerin 40 dakika süren çabasıyla kurtarıldı.
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