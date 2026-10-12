Pınar Altuğ'un kızı Londra'daki okul kurallarına isyan etmişti! "Eğitim dediğin böyle olur" | Video

12 Ekim 2026 08:58

Oyuncu Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su Atacan, oyunculuk eğitimi almak için gittiği Londra'daki okulunda uygulanan sıkı kurallara tepki göstermişti. Kıyafet, takı, oje ve telefon yasaklarını sıralayarak 'Liseye dönmüş gibiyim' sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaşan Su Atacan'ın ses getiren bu videosunu, Günaydın yazarı Mevlüt Tezel bugünkü köşesine taşıyarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.