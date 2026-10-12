Seda Sayan’dan güzellik çıkışı! Estetik eleştirilerine verdiği yanıt olay oldu: "Lastik mi bu?" | Video
12 Ekim 2026 09:14
Sık sık yaptırdığı dokunuşlar ve geçirdiği değişimlerle gündemden düşmeyen Seda Sayan, estetik eleştirilerine yanıt verdi. Genç kalmanın sırrını açıklayan ünlü isim, kullandığı "Lastik mi bu?" benzetmesiyle geceye damga vurdu.
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