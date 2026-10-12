Rafet El Roman’dan olay proje: Hayatını ekranlara taşıyor! “Bilinmeyen her şeyi anlatacağım” | Video

12 Ekim 2026 09:42

"Seni Seviyorum", "Macera" ve "Yalancı Şahidim" gibi unutulmaz şarkılarıyla yıllardır müzik dünyasında fırtınalar estiren Rafet El Roman, ezber bozan bir açıklamayla gündeme geldi. Başarılarla dolu kariyerinin ve çok konuşulan aile hayatının kapılarını ardına kadar açmaya hazırlanan ünlü sanatçı, yeni projesiyle tüm bilinmeyenleri ilk kez gün yüzüne çıkaracağını müjdeledi.