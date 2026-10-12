Organ nakliyle hayata tutunmuştu! Kendi filminin halasına katılan Ufuk Özkan: Doktorlar da şaşırdı!
12 Ekim 2026 23:40
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından organ nakliyle yeniden hayata tutunmuştu. Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmaya başlayan ve setlere geri dönen başarılı oyuncu Ufuk Özkan, rol aldığı filmin galasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İyileşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Özkan, açıklamalarıyla gündemde yer aldı. İşte o açıklamanın detayları!
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