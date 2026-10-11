Erkan Petekkaya’dan Hülya Avşar’ın yürüyüşüne dikkat çeken yorum!

11 Ekim 2026 21:44

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, Hülya Avşar’ın konser öncesi sahneye çıkışına yaptığı yorumla magazinde gündem oldu. Görüntüleri değerlendiren oyuncu Erkan Petekkaya’nın sözleri ise dikkat çekti. İşte Erkan Petekkaya’nın sosyal medyada dikkat çeken Hülya Avşar yorumu!