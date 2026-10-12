Özlem Ada Şahin'in sosyal medya paylaşımını görenler 'maşallah' demeden geçmedi! | Video

12 Ekim 2026 13:47

Geçtiğimiz günlerde üçüncü kızları Mihre'yi kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşayan şarkıcı Berkay ve Özlem Ada Şahin çiftinin yeni fotoğrafı sosyal medyada beğeni topladı. Şahin'in "New chapter" yorumuyla paylaştığı yeni gönderisine şarkıcı Berkay "Var mı benden zengini..." yorumunu bıraktı. Samimi aile karesinin ardından görenler "Maşallah" dedi.