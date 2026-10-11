Merdane ellerinde, hamur önlerinde! Sinem Kobal'ın kızlarından mutfak mesaisi! | Video
11 Ekim 2026 14:43
Ekranların sevilen çifti Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin ve Leyla, mutfakta marifetlerini sergiledi. Ellere merdaneyi alıp masanın başına geçen miniklerin hamur açtığı neşeli anları sosyal medyada paylaşan Kobal, takipçilerinin içini ısıttı.
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