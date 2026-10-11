Yeşilçam ustası Salih Güney yaşananları ilk kez anlattı: Serpil Çakmaklı itirafı şoke etti! Birlikte oynamak istememiş... | Video

11 Ekim 2026 11:56

Yeşilçam dünyasının yaşayan efsanelerinden usta oyuncu Salih Güney, yaptığı samimi ve şaşırtıcı açıklamalarla gündeme geldi. Kendisi kadar usta oyuncu olan ve güzelliğiyle bilinen Serpil Çakmaklı ile ilgili çarpıcı bir itirafta da bulunan Güney'in açıklamaları, magazin gündeminde büyük ses getirdi.