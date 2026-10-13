Beşiktaş'ın yıldız transferi Fabio Miretti sevgilisiyle birlikte İstanbul'a taşındı! | Video

13 Ekim 2026 08:59

Beşiktaş'ın yeni transferi İtalyan futbolcu Fabio Miretti, kız arkadaşıyla birlikte İstanbul'a taşındı. Profesyonel binici olan India Simoni, sevgilisiyle beraber İstanbul'un altını üstüne getirdi. İkili, Galata Kulesi'ne çıktı, Sultanahmet Camii ile Yerebatan Sarnıcı'na gitti ve Boğaz turuna çıktı. Sevgililer, "Yeni hayatımıza ve İstanbul'a aşığız. Burası çok güzel bir şehir. Kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldık" dedi.