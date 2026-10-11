“Kabullenemiyorum” diyerek isyan etti! Derya Uluğ’dan özlem dolu paylaşım… | Video

11 Ekim 2026 12:06

Son dönemde hem özel hayatıyla hem de radikal tarz değişikliğiyle adından söz ettiren Derya Uluğ, saçlarını kısacık kestirerek herkesi şaşırtmıştı. Ünlü şarkıcı, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı özlem dolu paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.