Kurtlar Vadisi fon krizini de bilmiş! 2014'teki sahne yıllar sonra yeniden gündemde... | Video
11 Ekim 2026 09:27
15 Temmuz'a atıfta bulunan köprü sahnesi, derin anlam içeren otomobil plakaları, Ecevit'in şüpheli ölümünden Güneydoğu'da FETÖ-PKK işbirliğiyle organize edilen uyuşturucu trafiğine, Suriye'ye Birleşmiş Milletler araçlarıyla sevk edilen füzelerden Azerbaycan'daki darbe girişimine kadar olacakları önceden senaryo haline getiren Kurtlar Vadisi ile ilgili bir kehanet daha ortaya çıktı.
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