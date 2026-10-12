Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt acillik oldu! | Video

12 Ekim 2026 11:17

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Demet Akalın ve Okan Kurt’tan sevenlerini korkutan haber geldi. Geçtiğimiz aylarda vücut geliştirme yarışması öncesi kaslı pozlarıyla gündem olan Okan Kurt, araçtayken aniden kas spazmı geçirdi. Eşi Demet Akalın tarafından apar topar hastaneye kaldırılan ve koluna damar yolu açılan Kurt’un hasta yatağındaki halini paylaşan Akalın, "Kuzuma nazar değdi" diyerek yaşanan bu durumu eşinin aşırı spor tutkusuna bağladı.