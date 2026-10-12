NBA yıldızı Alperen Şengün çocukluk hayaline kavuştu! Dünaya ünlü oyuncu Jackie Chan’den milli gururumuza anlamlı tebrik! | Video

12 Ekim 2026 09:28

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Makao’da oynanan karşılaşmanın ardından dünyaca ünlü dövüş ustası ve aktör Jackie Chan ile bir araya geldi. Mücadeleyi tribünden takip eden efsanevi isim, galibiyetin ardından milli yıldızla görüşerek değerlendirmelerde bulundu.