Bodrum açıklarında dev hortum çıktı
12 Ekim 2026 23:58
Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak yağış sırasında denizde dev hortum oluştu. Yunanistan’ın Kos Adası ile Bodrum arasında ortaya çıkan hortum, seyir halindeki bir tekneden görüntülendi.
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