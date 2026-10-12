Bodrum açıklarında dev hortum çıktı

12 Ekim 2026 23:58

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak yağış sırasında denizde dev hortum oluştu. Yunanistan’ın Kos Adası ile Bodrum arasında ortaya çıkan hortum, seyir halindeki bir tekneden görüntülendi.