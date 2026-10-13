Video Magazin Neslihan Atagül oğlu Aziz ve köpeğinin sevimli hallerini paylaştı | Video
Neslihan Atagül oğlu Aziz ve köpeğinin sevimli hallerini paylaştı | Video

Neslihan Atagül oğlu Aziz ve köpeğinin sevimli hallerini paylaştı | Video

13 Ekim 2026 11:44

Ekranların sevilen ismi, yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyunculuk kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da ilgiyle takip edilen güzel oyuncu, bu kez evinden ve ailesinden sıcacık bir kareyle gündeme geldi. Takipçilerini gülümseten paylaşımda oğlu Aziz ve sevimli köpeğinin bir arada yer aldığı anlara yer veren Atagül, samimi pozlarıyla adeta kalpleri eritti.

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