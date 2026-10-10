Tıra arkadan çarpıp alev alan minibüste patlama kamerada: Sürücü hayatını kaybetti | Video
10 Ekim 2026 13:58
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde tıra arkadan çarpan minibüsün alev alması sonucu sürücü yanarak feci şekilde can verirken, yanan araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak isteyen yakınlarının çaresiz feryatları yürekleri dağladı.Olay, Dinar ilçesine bağlı Gökçek köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. (40) idaresindeki 03 HA 322 plakalı minibüs, önünde seyir halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın ardından alev alan minibüs de bulunan sürücü, kapıların açılmaması nedeniyle araç içerisinde mahsur kaldı.
Alevlerin sardığı araçta kalan sürücü A.A., yanarak hayatını kaybetti. Sürücünün yakınlarının kendisini kurtarmak için gösterdiği çaba ve "Kurtaramadım" şeklindeki feryatları olay yerinde yürek burkan anların yaşanmasına neden oldu.
Kazada minibüs de yolcu olarak bulunan Y.S. ise hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandı. Yaralı, yakınları tarafından hastaneye götürüldü.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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