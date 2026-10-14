Emel Sayın bir ağacın altında sonbahara şarkı söyledi! O anlara yorum yağdı | Video

14 Ekim 2026 11:40

Sahnelerin efsane ismi Emel Sayın, bu kez doğanın kalbinde sevenlerinin karşısına çıktı. Bir ağacın gölgesine oturup mikrofon kullanmadan sonbahara şarkı söyleyen usta sanatçının o anları, sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kırdı.