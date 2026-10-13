Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Cem Öğretir oldu! Büyük ödül artık '10 Milyon TL' | Video
13 Ekim 2026 12:23
Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster için yeni bir dönem başlıyor. Yıllar boyunca birbirinden ünlü isimlerin sunuculuğunu üstlendiği yarışmada bayrağı Atv Ana Haber sunucusu Cem Öğretir devraldı. Büyük Ödül ise artık '10 Milyon TL' olacak.
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