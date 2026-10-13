Ata Demirer dolandırıcılara karşı uyardı | Video

13 Ekim 2026 09:33

Ünlü komedyen Ata Demirer, bu kez kimseyi güldürmedi. Sosyal medya hesabından "Kamuoyuna duyuru" başlığıyla ciddi bir konuyu ele alan ünlü sanatçı, kendisinin ve kardeşi Cenk Demirer'in adını alet eden dolandırıcılara karşı adeta alarm verdi. İşte Ata Demirer’in dolandırıcı çetelerine karşı o uyarısı...