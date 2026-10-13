Özge Özpirinçci dava açtı! Kübra Süzgün'ün babasına 6 yıl hapis istemi... | Video
13 Ekim 2026 10:08
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, rol arkadaşı Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün'ün, avukatı ve kendisine yönelik tehdit sözlerini adliyeye taşıdı. "Size kızımın hayatıyla oynamak neymiş göstermeyen şerefsiz babadır" diyen şüpheli hakkında 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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