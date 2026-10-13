Mehmet Ali Erbil, annesinin cenazesine neden katılmadığını aylar sonra açıkladı | Video
13 Ekim 2026 10:19
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 91 yaşında hayatını kaybeden annesi Yurdagül Eken'in cenazesine katılmayarak kafaları karıştırmıştı. O dönem Erbil'in kardeşi, ünlü şovmenin rahatsızlığı nedeniyle cenazeye katılamadığını dile getirmişti. Son olarak konuyla ilgili ilk kez konuşan Mehmet Ali Erbil, sessizliğini bozarak açıklamalarda bulundu.
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