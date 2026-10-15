Kurtarma ekipleri Murat Boz ve Demet Özdemir'in olduğu stüdyoya ulaştı

15 Ekim 2026 02:06

Murat Boz ve Demet Özdemir’in de aralarında bulunduğu ekibin mahsur kaldığı stüdyoya kurtarma ekipleri ulaştı. Akıntı ve sürüklenme riski nedeniyle tahliyenin yapılamadığı belirtildi.