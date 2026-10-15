Kurtarma ekipleri Murat Boz ve Demet Özdemir'in olduğu stüdyoya ulaştı
15 Ekim 2026 02:06
Murat Boz ve Demet Özdemir’in de aralarında bulunduğu ekibin mahsur kaldığı stüdyoya kurtarma ekipleri ulaştı. Akıntı ve sürüklenme riski nedeniyle tahliyenin yapılamadığı belirtildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
Kurtarma ekipleri Murat Boz ve Demet Özdemir'in olduğu stüdyoya ulaştı 15.10.2026 | 02:04
00:19
Sarıyer'de su altında kalan araçlar sürüklendi 14.10.2026 | 21:26
00:35
Alibeyköy Deresi taştı! 14.10.2026 | 19:45
00:50
İstanbul'da şiddetli yağış 14.10.2026 | 18:40
15:06
01:16
HAVELSAN Sistemleri Ateş Serbest-2026 Tatbikatında sergilendi | Video 14.10.2026 | 15:20
04:05
03:07
SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu ile görüştü | Video 13.10.2026 | 15:06
02:07
Eyüpsultan seçiminden yeni görüntüler ortaya çıktı! Aslında ne oldu? | Video 13.10.2026 | 14:56
37:09
28:23
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 12.10.2026 | 19:30
02:37
PKK Irak'ın kuzeyinde 4 kampı boşalttı | Video 12.10.2026 | 14:35
06:29
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ak Partiye mi geçiyor? | Video 12.10.2026 | 14:31
02:25
00:24
03:40
28:39
07:24
01:34