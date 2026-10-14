Sıkışınca muhalif rolü yaptı! Levent Üzümcü ve 9 kişinin istifası skandalı patlattı! | Video
14 Ekim 2026 09:41
Yıllardır "halkın iradesi ve liyakat" söylemleriyle gündemden düşmeyen Levent Üzümcü ve 9 üyenin toplu istifasının arkasından devasa maaşlar, tartışmalı atamalar ve harcanan milyonlar çıktı. Tiyatro sahnesinin arkasında yaşanan rekor maaş skandalı ve halkın tepkisini çeken ayrıntıları Günaydın yazarı İlker Gezici bugünkü köşesinde kaleme aldı.
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