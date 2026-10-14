İstanbul'da şiddetli yağış
14 Ekim 2026 18:48
İstanbul Bahçelievler'de sağanakla yağışla birlikte etkili olan fırtına şiddetini artırınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Yürümekte zorlanan vatandaşların şemsiyeleri ters döndü, fırtınanın etkisi görüntülere yansıdı.
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