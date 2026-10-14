Elektrikli araçlar casus mu, uzaktan kontrol edilebilir mi? | Video
14 Ekim 2026 09:10
TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit'in yaptığı açıklamalar, yabancı elektrikli otomobillerin üzerindeki büyük tehlikeyi ifşa etti. Sensörleri, kameraları ve akıllı sistemleriyle adeta yürüyen birer istihbarat üssü olan bu araçlar, stratejik tesislerin kampüslerine artık alınmıyor. Peki elektrikli araçlar birer casus mu, uzaktan kontrol edilebilir mi?
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