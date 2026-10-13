İstanbul merkezli 4 ilde ‘change oto' operasyonu: 17 şüpheli yakalandı | Video

13 Ekim 2026 10:30

İstanbul merkezli 4 ilde, ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarını hacizli veya yakalamalı araçlara kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 61 ayrı olaya karıştıkları, yaklaşık 120 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Öte yandan şüphelilerin çaldıkları araçların fotoğraflarını evlerinin duvarına yapıştırdıkları görüldü.